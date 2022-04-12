Окупанти-голодранці називають мародерство в Україні "спецоперацією із зачистки будинків" — СБУ

Окупанти навіть приймають "замовлення" від рідних перед такими "спецопераціями".

Російські мародери називають обкрадання українців "спецоперацією із зачистки будинків", а перед тим окупанти приймають замовлення від родичів, ніби перед походом до супермаркету.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у нових перехоплених розмовах росіян чути, як деякі окупанти телефонують близьким і запитують, що слід брати, а що ні. Один із загарбників зателефонував своєму батьку просто з будинку, який грабував.

На записі чути, що окупант потрапив до оселі "багатого рибалки". На це батько грабіжника видав: "…ни х*ра се!" і попросив взяти "все, що там буде".

Однак після того дав "батьківські настанови" синові, аби той був обережним і не потрапляв в об’єктиви камер.

"Смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", — каже батько окупанта.

"Що ж, наші ЗСУ вас, окупанти, точно не фотографуватимуть. А от в бою будуть нищити – за те, що ви робите на нашій землі!" — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому окупанти масово грабують домівки українців.

Читайте також: