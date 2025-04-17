- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 1 мин
В ГПСУ предупредили о очередях на границе: что известно
Особенно многие пассажиры фиксируют на въезд в страну.
На границах Украины с соседними государствами увеличивается пассажиропоток в канун Пасхи. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно – в выходные.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, ранее в будние дни границу пересекали около 70 тыс. человек. В настоящее время пассажиропоток растет. К примеру, за прошедший день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч. Среди них украинцы составляют около 85% от общего количества.
Демченко уточнил, что увеличилось количество въезжающих в Украину.
"За последнее время преимущество идет на въезд в Украину. В частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока в отдельных направлениях могут возникать очереди", - рассказал Демченко.
Как сообщалось, военный эксперт Игорь Романенко сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину. По его словам, это может произойти на праздники, потому что в Кремле любят даты и праздники.