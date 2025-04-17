В ГПСУ предупредили о очередях на границе: что известно

Пункт пропуска на границе. / © УНИАН

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На границах Украины с соседними государствами увеличивается пассажиропоток в канун Пасхи. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно – в выходные.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, ранее в будние дни границу пересекали около 70 тыс. человек. В настоящее время пассажиропоток растет. К примеру, за прошедший день границу пересекли 95 тысяч граждан, а в выходные дни показатель вырос до более чем 100 тысяч. Среди них украинцы составляют около 85% от общего количества.

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Демченко уточнил, что увеличилось количество въезжающих в Украину.

"За последнее время преимущество идет на въезд в Украину. В частности, это касается именно пересечения границы гражданами нашего государства... Из-за увеличения пассажиропотока в отдельных направлениях могут возникать очереди", - рассказал Демченко.

Как сообщалось, военный эксперт Игорь Романенко сообщил, когда РФ может массированно атаковать Украину. По его словам, это может произойти на праздники, потому что в Кремле любят даты и праздники.

Дата публикации 14:05, 15.04.25 Количество просмотров 13 Пограничники сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумщины