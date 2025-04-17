В ДПСУ попередили про черги на кордоні: що відомо

Пункт пропуску на кордоні. / © УНІАН

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На кордонах України із сусідніми державами збільшується пасажиропотік напередодні Великодня. На окремих напрямках можливі черги, особливо - у вихідні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

З його слів, раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тис. людей. Наразі пасажиропотік зростає. Наприклад, за минулий день кордон перетнули 95 тисяч громадян, а у вихідні дні показник зріс до понад 100 тисяч. Серед них українці становлять близько 85% від загальної кількості.

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Демченко уточнив, що збільшилася кількість тих, хто в'їжджає до України.

"За останній час перевага йде на в’їзд в Україну. Зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави... Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги", - розповів Демченко.

Як повідомлялося, військовий експерт Ігор Романенко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну. З його слів, це може статися на свята, бо в Кремлі полюбляють дати та свята.

Дата публікації 14:05, 15.04.25 Кількість переглядів 13 Прикордонники зірвали спробу прориву ворога на територію Сумщини