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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
273
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1 хв

В ДПСУ попередили про черги на кордоні: що відомо

Особливо, багато пасажирів фіксують на в’їзд до країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пункт пропуску на кордоні.

Пункт пропуску на кордоні. / © УНІАН

На кордонах України із сусідніми державами збільшується пасажиропотік напередодні Великодня. На окремих напрямках можливі черги, особливо - у вихідні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

З його слів, раніше в будні дні кордон перетинали близько 70 тис. людей. Наразі пасажиропотік зростає. Наприклад, за минулий день кордон перетнули 95 тисяч громадян, а у вихідні дні показник зріс до понад 100 тисяч. Серед них українці становлять близько 85% від загальної кількості.

Демченко уточнив, що збільшилася кількість тих, хто в'їжджає до України.

"За останній час перевага йде на в’їзд в Україну. Зокрема, це стосується саме перетину кордону громадянами нашої держави... Через збільшення пасажиропотоку на окремих напрямках можуть виникати черги", - розповів Демченко.

Як повідомлялося, військовий експерт Ігор Романенко повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну. З його слів, це може статися на свята, бо в Кремлі полюбляють дати та свята.

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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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