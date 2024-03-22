В ГУР спрогнозировали, что изменится в оккупации после "выборов Путина"

Россияне рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы.

После псевдовыборов РФ на оккупированных территориях Украины угроз для гражданского населения станет только больше.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передаёт LIGA.net.

По его словам, ключевая угроза гражданскому населению на оккупированных территориях – увеличение принудительной мобилизации.

" Особенно когда речь идет об оккупированных населенных пунктах юга Украины. Потому что оккупированные районы Донецкой и Луганской областей уже прошли несколько волн тотальной мобилизации", - уточняет он.

Ужесточение фильтрационных мер — еще одно следствие псевдовыборов, с которым столкнутся украинцы на оккупированных территориях.

"Россияне рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы. Ситуация там действительно сложная ", – добавил представитель ГУР.

Напомним, на временно оккупированной территории Луганской области неизвестные застрелили двух россиян из Краснодарского края.

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