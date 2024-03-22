У ГУР спрогнозували, що зміниться в окупації після "виборів Путіна"

Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи.

Після псевдовиборів РФ на окупованих територіях України загроз для цивільного населення стане лише більше.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає LIGA.net.

За його словами, ключова загроза для цивільного населення на окупованих територіях – збільшення примусової мобілізації.

"Особливо, коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України. Бо окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації", – уточнює він.

Посилення фільтраційних заходів - ще один наслідок псевдовиборів, з яким зіштовхнуться українці на окупованих територіях.

"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Луганської області невідомі застрелили двох росіян з Краснодарського краю.

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