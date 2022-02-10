В Харькове мужчина "заминировал" свой дом

Псевдоминера оперативно разоблачили правоохранители. Муж уже не первый раз сообщал о заминировании.

В Харькове мужчина "развлекся" и заминировал свое жилье. Его быстро разыскали правоохранители, а за проделку ему грозит наказание.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Полицейские Харькова оперативно разоблачили мужчину, который "заминировал" собственное жилье. Ранее судимый гражданин сообщил полицию о взрывчатке в общежитии, где он живет.

Это – не первое "минирование" мужчины. Ранее он уже попадался на минировании одного из развлекательных заведений города.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, что во Львове СБУ разоблачила две ботофермы, которые могли работать в Россию. Они сообщали о "фейковом" заминировании.

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