У Харкові чоловік "замінував" власну оселю

Псевдомінера оперативно викрили правоохоронці. Чоловік вже не вперше повідомляв про замінування.

У Харкові чоловік "розважився" і замінував свою оселю. Його швидко розшукали правоохоронці, а за витівку йому загрожує покарання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Поліцейські Харкова оперативно викрили чоловіка, який "замінував" власну оселю. Раніше судимий громадянин повідомив поліцію про вибухівку у гуртожитку, де він сам мешкає.

Це - не перше "мінування" чоловіка. Раніше він вже попадався на мінуванні одного з розважальних закладів міста.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що у Львові СБУ викрила дві ботоферми, які могли працювати на Росію. Вони повідомляли про "фейкові" замінування.

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