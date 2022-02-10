МОЗ розподілило до регіонів 60 тисяч курсів "Молнупіравіру" для лікування COVID-19

МОЗ розподілило до регіонів 60 тисяч курсів "Молнупіравіру" для лікування COVID-19

Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно.

Міністерство охорони здоров'я розподілило до регіонів 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Про це повідомила прессслужба МОЗ.

У відомстві наголосили, що незабаром до України надійде ще 240 тисяч курсів препарату. До слова, 75 тисяч - до кінця цього тижня.

Україна підписала контракт на поставку 300 тис. курсів. Препарат пацієнтам видаватимуть безкоштовно лікарі.

"Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії американської компанії Merck Sharp & Dohme. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок. Він зареєстрований і дозволений до екстреного застосування, зокрема у США, Японії, Великій Британії.

Як повідомлялося, Україна у неділю, 6 лютого, отримала першу партію ліків від коронавірусу "Молнупіравір". Загалом прибуло 60 тисяч курсів препарату. До квітня 2022 року до України надійдуть ще 240 тис. курсів препарату.

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