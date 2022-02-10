Минздрав распределил в регионы 60 тысяч курсов "Молнупиравир" для лечения COVID-19

Минздрав распределил в регионы 60 тысяч курсов "Молнупиравир" для лечения COVID-19

Препарат пациентам будут выдавать бесплатно.

Министерство здравоохранения распределило в регионы 60 тысяч курсов препарата для лечения COVID-19 "Молнупиравир".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что в скором времени в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата. К слову, 75 тысяч до конца этой недели.

Украина подписала контракт на поставку 300 тыс. курсов. Препарат пациентам будут выдавать бесплатно врачи.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия американской компании Merck Sharp & Dohme. Он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток. Он зарегистрирован и разрешен к экстренному применению, в частности в США, Японии, Великобритании.

Как сообщалось, Украина в воскресенье, 6 февраля, получила первую партию лекарства от коронавируса "Молнупиравир". В общей сложности прибыло 60 тысяч курсов препарата. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

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