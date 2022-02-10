"Динамо" одержало сокрушительную победу в заключительном спарринге турецкого сбора (видео)

"Бело-синие" на классе разобрались с боснийским клубом.

В четверг, 10 февраля, киевское "Динамо" провело заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Мирчи Луческу разгромила двукратного чемпиона Боснии и Герцеговины " Широкие Бриег" со счетом 4:1.

В первом тайме чемпион Украины дважды поразил ворота соперника. На 16-й минуте пенальти реализовал Николай Шапаренко, а на 35-й Денис Гармаш укрепил преимущество киевлян.

В начале второй половины встречи Владислав Ванат сделал счет разгромным. На 68-й минуте боснийцы отыграли один мяч, реализовав пенальти.

Однако последнее слово в поединке было за "бело-синими" - на 81-й минуте Шапаренко оформил дубль.

Для чемпиона Украины эта победа стала пятой в рамках турецкого сбора. Ранее "бело-синие" разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2), сыграли вничью с болгарским "Левски" (1:1), одолели черногорский "Рудар" (1: 0) и обыграли "Динамо" Тбилиси (1:0).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

Читайте также:

Зимнее межсезонье-2022: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ

Курьезный гол и шедевр: "Динамо" одолело действующего чемпиона Испании и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА