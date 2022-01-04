В Харькове обрушилась часть дома: что известно

В Харькове обрушилась часть дома: что известно

Жертв и пострадавших нет.

В Харькове на проспекте Гагарина обрушилась часть дома.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко.

По его словам, обрушился нежилой дом. Предварительно, причиной аварии могло стать строительство, идущее рядом со зданием.

"Это офисные помещения бывшего завода "Авторучка", которые находятся на частной территории. Травмированных, по словам владельца здания, нет", — сообщил Сидоренко.

В свою очередь, "Суспильне" со ссылкой на заместителя начальника областного управления ГСЧС Анатолия Торяника пишет, что жертв нет, два человека успели оттуда выйти.

Он также подтвердил, что в помещениях никто не живет. "Оно (здание – Ред.) не эксплуатируется", — сказал Анатолий Торяник.

Как сообщалось, в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса прямо посреди занятий упала часть потолка. Все произошло в лаборатории, где будущие коки учатся готовить. Из-за этого пострадал 17-летний ученик, его госпитализировали.

В училище морского туристического сервиса на ученика упала часть потолка | Новости Одессы

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