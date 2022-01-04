У Харкові обвалилася частина будинку: що відомо

У Харкові обвалилася частина будинку: що відомо

Жертв та постраждалих немає.

У Харкові на проспекті Гагаріна обвалилася частина будинку.

Про це у своєму Facebook повідомив речник мерії Юрій Сидоренко.

За його словами, обвалився нежитловий будинок. Попередньо, причиною аварії могло стати будівництво, яке триває поруч з будівлею.

"Це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", які перебувають на приватній території. Травмованих, за словами власника будівлі, немає", - повідомив Сидоренко.

Своєю чергою, "Суспільне" з посиланням на заступника начальника обласного управління ДСНС Анатолія Торяника пише, що жертв немає, дві людини встигли звідти вийти.

Він також підтвердив, що у приміщеннях ніхто не живе. "Вона (будівля - Ред.) не експлуатується", — сказав Анатолій Торяник.

Як повідомлялося, в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу просто посеред занять впала частина стелі. Усе сталося у лабораторії, де майбутні коки вчаться готувати. Через це постраждав 17-річний учень навчального закладу, його госпіталізували.

В училищі морського туристичного сервісу на учня впала частина стелі | Новини Одеси

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