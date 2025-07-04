- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 525
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове отчим регулярно насиловал падчерицу, угрожая зарезать
Во время судебного заседания мужчина не признал свою вину, но суд доказал, что он насиловал девочку регулярно.
Харьковчанину, систематически насиловавшему падчерицу, суд избрал наказание — 13 лет заключения.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Суд признал виновным 42-летнего мужчину в изнасиловании малолетнего лица (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — говорится в сообщении ведомства.
События происходили в Харькове. Прокуроры доказали, что в 2019 году злоумышленник изнасиловал падчерицу, которой на тот момент было всего 12 лет. Он это делал систематически.
Кроме того, отчим применял к девушке психологическое давление и угрожал расправой: периодически он клал возле себя нож.
Злоумышленник вину не признал. Однако виновность фигуранта подтверждается собранными в ходе досудебного следствия и исследованными судом доказательствами.
Напомним, суд в Сумской области приговорил к 15 годам заключения 39-летнего мужчину, который систематически насиловал свою 12-летнюю падчерицу, а впоследствии — и ее 15-летнюю подругу.