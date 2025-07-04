В Харькове отчим регулярно насиловал падчерицу, угрожая зарезать

Злоумышленник задержан / © Freepik

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Харьковчанину, систематически насиловавшему падчерицу, суд избрал наказание — 13 лет заключения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Суд признал виновным 42-летнего мужчину в изнасиловании малолетнего лица (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — говорится в сообщении ведомства.

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События происходили в Харькове. Прокуроры доказали, что в 2019 году злоумышленник изнасиловал падчерицу, которой на тот момент было всего 12 лет. Он это делал систематически.

Кроме того, отчим применял к девушке психологическое давление и угрожал расправой: периодически он клал возле себя нож.

Злоумышленник вину не признал. Однако виновность фигуранта подтверждается собранными в ходе досудебного следствия и исследованными судом доказательствами.

Напомним, суд в Сумской области приговорил к 15 годам заключения 39-летнего мужчину, который систематически насиловал свою 12-летнюю падчерицу, а впоследствии — и ее 15-летнюю подругу.

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