В Харькове раздаются мощные взрывы: РФ атакует город

В Харькове в четверг, 11 апреля произошла серия мощных взрывов. Российская оккупационная армия снова атакует город.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову", — сообщил глава ОВА.

В свою очередь, Терехов подчеркнул, что произошло "несколько взрывов". Через несколько минут Синегубов предупредил о втором ударе. Местные власти призывают харьковчан находиться в укрытиях.

Отметим, что тревогу в Харьковской области объявили в 14:19.

Как сообщалось, ночью 11 апреля россияне нанесли мощный удар по Харькову , применив отвлекающий маневр. Поначалу оккупанты запустили по городу беспилотники Shahed. Отвлекая на них внимание, они нанесли ракетные удары.

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