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У Харкові лунають потужні вибухи: РФ атакує місто

У Харкові лунають потужні вибухи: РФ атакує місто

Харків / Фото: Associated Press

Харків'ян закликають перебувати в укриттях.

У Харкові в четвер, 11 квітня, сталася серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія знову атакує місто. 

Про це повідомив мер Ігор Терехов і очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів по Харкову", - повідомив голова ОВА.

Своєю чергою, Терехов наголосив, що сталося "кілька вибухів". За кілька хвилин Синєгубов попередив про другий удар. Місцева влада закликає харків'ян перебувати в укриттях. 

Зазначимо, що тривогу в Харківській області оголосили о 14:19. 

Як повідомлялося, вночі 11 квітня росіяни завдали потужного удару по Харкову, застосувавши відволікальний маневр. Спочатку окупанти запустили по місту безпілотники Shahed. Відвернувши на них увагу, вони завдали ракетних ударів.

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