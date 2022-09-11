В Харькове снова раздались взрывы

Очевидцы сообщают о взрывах в Харькове незадолго после полуночи 11 сентября.
Всего из Белгорода вылетело около девяти ракет в сторону Харькова.
Как говорят свидетели, минимум два ударили по городу, еще несколько прилетов досталось Чугуевскому району Харьковской области.
Пока нет подтверждения этой информации.
Сохраняйте спокойствие и пребывайте в укрытиях.
Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".
Читайте также:
- Жданов объяснил важность увольнения Купянска для ВСУ
- Полный коллапс и катастрофа: Арестович рассказал, какой "ад" ВСУ устроили оккупантам на Харьковщине
- Началась новая стадия войны: Жданов объяснил, что это значит и что будет дальше