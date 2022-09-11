В Харькове снова раздались взрывы

Очевидцы сообщают о взрывах в Харькове незадолго после полуночи 11 сентября.

Всего из Белгорода вылетело около девяти ракет в сторону Харькова.

Как говорят свидетели, минимум два ударили по городу, еще несколько прилетов досталось Чугуевскому району Харьковской области.

Пока нет подтверждения этой информации.

Сохраняйте спокойствие и пребывайте в укрытиях.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов до границы с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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