У Харкові знову пролунали вибухи

Очевидці повідомляють про вибухи у Харкові незадовго після опівночі 11 вересня.
Усього з Бєлгорода вилетіло близько дев’яти ракет у бік Харкові.
Як кажуть свідки, мінімум дві вдарили по місту, ще кілька прильотів дісталося Чугуївському району Харківської області.
Наразі немає підтвердження цієї інформації.
Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, від початку вересня під час контрнаступу ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч кілометрів українських територій. Зеленський наголосив, що українська армія буде гнати окупантів до кордону з РФ, бо "в Україні їм місця немає й не буде".
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