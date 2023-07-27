В Харькове задержали агента разведки РФ: готовил воздушную атаку

СБУ задержала жителя Харькова, подозреваемого в том, что он снимал для российской разведки стратегические объекты и места базирования Сил обороны. Он входил в состав агентурного аппарата российского Главного управления Генерального штаба ВС.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отмечается, что для выполнения задач врага изменник объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны. Он интересовался координатами железнодорожных узлов, где разгружают военную технику и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой.

Следствие установило, что мужчина пытался выяснить детали работы стратегически важных предприятий Харькова, в частности авиационных. Правоохранители задержали подозреваемого, когда он проводил разведку возле одного из промышленных объектов в Харькове.

"По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он делал после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили технику, через которую он, вероятно, контактировал с российскими спецслужбами.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщалось, на Николаевщине задержали агентку РФ – координировала удары оккупантов по админзданиям. Она передавала российским спецслужбам через родственника из Крыма координаты админзданий местных органов исполнительной власти, а также данные о местах дислокации и техники ВСУ. Информатору грозит до 12 лет тюрьмы.

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