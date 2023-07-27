У Харкові затримали агента розвідки РФ: готував повітряну атаку

СБУ затримала мешканця Харкова, якого підозрюють у тому, що він фільмував для російської розвідки стратегічні обʼєкти та місця базування Сил оборони. Він входив до складу агентурного апарату російського Головного управління Генерального штабу ЗС.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Зазначається, що для виконання завдань ворога зрадник об’їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування Сил оборони. Він також цікавився координатами залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ для оборонців міста й українських захисників на передовій.

Слідство встановило, що чоловік намагався з'ясувати деталі роботи стратегічно важливих підприємств Харкова, зокрема авіаційних. Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з промислових об’єктів у Харкові.

"За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої публікації в соцмережах, які він робив після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в оселі підозрюваного виявили техніку, через яку він, ймовірно, контактував із російськими спецслужбами.

Чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Нині він перебуває під вартою.

Як повідомлялося, на Миколаївщині затримали агентку РФ – координувала удари окупантів по адмінбудівлях. Вона передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ. Інформаторці загрожує до 12 років в'язниці.

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