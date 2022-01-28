В Херсоне завтра перекроют движение транспорта: куда лучше не ехать

В Херсоне завтра перекроют движение транспорта: куда лучше не ехать

В центре города пройдут мероприятия.

В Херсоне завтра, 29 января, во время шествия ко Дню памяти Героев Крут временно перекроют движение транспорта.

Об этом сообщили на сайте Херсонского городского совета.

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Движение будет перекрываться с 18:00 до 18:30 на проспекте Ушакова (от пл. Свободы до ул. Перекопской) и ул. Перекопской (от проспекта Ушакова до переулка Военного).

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Напомним, 29 января в Украине отмечают 104-летие подвига Героев Крут. В 1918 году во время боя у железнодорожной станции в 130 километрах от Киева им удалось задержать продвижение большевиков и их наступление на столицу. Тогда среди украинских защитников были совсем молодые студенты. 27 парней враг взял в плен и казнил.

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