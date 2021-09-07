В Херсонской области две девочки заехали за 130 км от дома

В Херсонской области две девочки заехали за 130 км от дома

Школьницы решили развлечься в Херсоне, не предупредив родителей.

В Херсонской области две 11-летние девочки сбежали из дома, чтобы попасть в парк развлечений. Утром они должны были пойти в школу, но там не появились, поэтому родители забили тревогу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Две 11-летние девочки пропали в поселке Великая Александровка вчера, 6 сентября. Утром они должны были идти в школу, но в учебном учреждении так и не появились. Родители и родные девочек пытались самостоятельно их разыскать, а когда поиски не дали результатов — обратились в полицию.

На поиски детей отправились правоохранители и волонтеры. Стало известно, что в тот день девушек видели на остановке, поэтому полицейские установили все автобусы, которые направлялись через населенный пункт.

Один из водителей узнал девочек. По его словам, они сказали ему, что направляются в Херсон, где их должен встретить бабушка. Несовершеннолетние вышли из салона неподалеку торгово-развлекательного центра.

"Параллельно правоохранители распространили информацию о розыске детей в соцсетях пользователи начали активно помогать полицейским в поисках школьниц, правоохранители реагировали на все сообщения от граждан, которые видели похожих по описаниям девушек в ТРЦ в Херсоне. Туда сразу направились работники полиции и родные пропавших. Уже через час несовершеннолетних нашли, с ними было все хорошо ", — рассказали в полиции.

Девушки объяснили, что поехали в Херсон, чтобы попасть в парк развлечений, о котором много слышали. С несовершеннолетними полицейские провели профилактические беседы.

Напомним, что в Васильевском районе Запорожской области правоохранители разыскали 11-летнего парня, который пропал 3 дня назад. Мать ребенка обратилась в милицию только через 3 суток после исчезновения ее сына.

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