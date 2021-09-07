У Херсонській області дві дівчинки заїхали за 130 км від дому

У Херсонській області дві дівчинки заїхали за 130 км від дому

Школярки вирішили розважитися у Херсоні, не попередивши батьків.

У Херсонській області дві 11-річні дівчинки втекли з дому, щоб потрапити до парку розваг. Вранці вони мали піти до школи, але там не з'явилися, тож батьки забили на сполох.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Херсонської області.

Дві 11-річні дівчинки зникли у селищі Велика Олександрівка учора, 6 вересня. Вранці вони мали йти до школи, але у навчальному закладі так і не з’явилися. Батьки й рідні дівчаток намагалися самотужки їх розшукати, а коли пошуки не дали результатів - звернулися до поліції.

На пошуки дітей вирушили правоохоронці та волонтери. Стало відомо, що того дня дівчат бачили на зупинці, тож поліцейські встановили всі автобуси, які прямували через населений пункт.

Один з водіїв упізнав дівчаток. За його словами, вони сказали йому, що прямують в Херсон, де їх має зустріти бабуся. Неповнолітні вийшли з салону неподалік торгівельно-розважального центру.

"Паралельно правоохоронці поширили інформацію про розшук дітей у соцмережах, користувачі почали активно допомагати поліцейським у пошуках школярок, правоохоронці реагували на всі повідомлення від громадян, які бачили схожих за описами дівчат у ТРЦ в Херсоні. Туди одразу направилися працівники поліції та рідні зниклих. Вже через годину неповнолітніх знайшли, з ними було все добре", - розповіли у поліції.

Дівчата пояснили, що поїхали до Херсона, щоб потрапити у парк розваг, про який багато чули. З неповнолітніми поліцейські провели профілактичні бесіди.

Нагадаємо, що у Василівському районі Запорізької області правоохоронці розшукали 11-річного хлопця, який зник 3 дні тому. Матір дитини звернулася до правоохоронців лише через 3 доби після зникнення її сина.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання