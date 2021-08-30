В Херсонской области в детском лагере умер еще один ребенок

В Херсонской области в детском лагере умер еще один ребенок

Сейчас выясняется причина смерти подростка.

На отдыхе в одном из детских лагерей в селе Счастливцево на Арабатской Стрелке внезапно умерла 16-летняя жительница Кривого Рога.

Об этом сообщает издание "Новый Визит".

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Трагедия произошла 29 августа. Во время танцев девочке стало плохо и она потеряла сознание. Частным транспортом в сопровождении медиков из детского лагеря ее доставили в приемное отделение Генической больнице, где врачи констатировали смерть ребенка.

Сейчас выясняется причина смерти 16-летней девушки. Известно, что согласно медицинской справки ребенок был здоровым и не было патологий.

Напомним, в Запорожской областной детской больницы умер 12-летний Тимофей Дегальцев, которому несколько дней назад стало плохо в детском лагере в Херсонской области. Тимофею стало плохо во время физических нагрузок.

У него начались судороги, а в Геническе в больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Тимофей находился в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга.

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