В Херсонской области в Днепре и Ингульце проверили воду: есть ли опасность

Нефтепродуктов в воде не обнаружено.

Экологи провели анализ проб воды из Днепра в районе Антоновского моста, а также из Ингульца в районе Дарьевки Херсонского района. В воде имеется уровень превышения некоторых веществ. В частности железа.

О результатах мониторинга состояния воды в Херсонской области сообщили в Херсонской ОВА.

В водах Днепра исследование показало превышение взвешенных веществ – в 1,3 раза, железа общего – в 2,4 раза. Растворенный кислород составляет 6,10 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3. Нефтепродуктов не обнаружено. Превышений других показателей – нет, отмечают в ОВА.

В Ингульке в 1,2 раза превышен уровень взвешенных веществ, в 2 раза — железа общего. Остальные характеристики — в пределах нормы. Растворенный кислород составляет 4,80 мг/дм3.

"В настоящее время значительных превышений содержания опасных веществ в обеих реках не обнаружено", — отмечают в ОВА.

Также был проведен анализ состояния окружающей среды в Тягинском и Новоалександровском общинах. Случаи гибели животных и мора рыбы не установлены.

Как сообщалось, в Херсонской области начали сбор мусора и ила на территориях, где взошла вода. Технику и людей уже отвезли, но работы начнутся только после обследования территории. Работают саперы, спасатели, правоохранители и волонтеры.

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