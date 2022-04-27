В Ивано-Франковске девушек зовут в добровольческие батальоны

В Ивано-Франковске девушек и женщин зовут поступить в добровольческий батальон "Карпатская Сичь".

Теперь можно вступить в три добровольческих формирования территориальной общины: к участвующим в боевых действиях или к охраняющим город.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, продолжают укомплектовывать добровольческий батальон "Карпатская сечь". Те, кто стремится служить наравне с мужчинами, следует прийти прийти в исполнительный комитет городского совета — на первый этаж. Адрес: ул. Грушевского, 21.

"Обращаюсь ко всем, особенно к девушкам, которые по разным причинам не служат в ВСУ, не мобилизованы, но могут помочь в этой борьбе. Призываю приобщаться прежде всего для того, чтобы пройти обучение и помочь городу в охране общественного порядка, стратегических объектов. Видим, что бригада терробороны города сегодня защищает наш край на восточных территориях. Поэтому нам важно пополнить наши добровольческие формирования", — подчеркнул Марцинков.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске более 2,2 тыс. мужчин-переселенцев зарегистрировались в военкомате – это по состоянию на 19 апреля. Около 900 граждан уже пошли служить. Сейчас сформировано в общине три добровольческих батальона.

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