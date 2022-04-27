В Івано-Франківську дівчат кличуть вступати до добровольчих батальйонів

В Івано-Франківську дівчат та жінок кличуть вступити до добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

Наразі можна вступити до трьох добровольчих формувань територіальної громади: до тих, що беруть участь в бойових діях, або ж до тих, що охороняють місто.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, наразі продовжують укомплектовувати добровольчий батальйон "Карпатська січ". Тим, хто прагне, служити нарівні з чоловіками, слід прийти прийти до виконавчого комітету міської ради - перший поверх, за адресою вул. Грушевського, 21.

"Звертаюся до всіх, а особливо до дівчат, які з різних причин не служать у ЗСУ, не мобілізовані, але можуть допомогти у цій боротьбі. Закликаю долучатися насамперед для того, щоб пройти вишкіл і допомогти місту в охороні громадського порядку, стратегічних об’єктів. Бачимо, що бригада тероборони міста сьогодні боронить наш край на східних теренах. Тому нам важливо поповнити наші добровольчі формування", - наголосив Марцінків.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську понад 2,2 тис. чоловіків-переселенців зареєструвалися у військкоматі - це станом на 19 квітня. Приблизно 900 громадян вже пішли служити. Наразі сформовано у громаді три добровольчі батальйони.

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