В Ивано-Франковской области мотоциклист сбил девочку: оба в больнице

Мотоциклист и девочка получили травмы.
В селе Тисов Болеховской территориальной общины 21-летний парень наехал мотоциклом на 14-летнюю девочку.
Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
В момент аварии девушка переходила дорогу на нерегулируемом участке пути.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализировали в Болеховскую городскую больницу, а ребенка госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.
Напомним, на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".