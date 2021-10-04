В Ивано-Франковской области мотоциклист сбил девочку: оба в больнице

В Ивано-Франковской области мотоциклист сбил девочку: оба в больнице

Мотоциклист и девочка получили травмы.

В селе Тисов Болеховской территориальной общины 21-летний парень наехал мотоциклом на 14-летнюю девочку.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В момент аварии девушка переходила дорогу на нерегулируемом участке пути.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализировали в Болеховскую городскую больницу, а ребенка госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".

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