В Карпатах выпал снег, в горах ударил мороз: фото

В Карпатах выпал снег, в горах ударил мороз: фото

Вершину горы Поп Иван Черногорский покрыло белым полотном.

Сегодня, 12 октября, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат горе Поп Иван Черногорский, что на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал снег. Также на высокогорье температура воздуха опустилась до -1°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:30 12 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -1°С, ветер юго-западный, 5 м.с., падает снег", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине 12 октябрь температура воздуха днем составит 9-14 градусов. В Карпатах ночью ожидается мороз до -2 градусов, но днем будет теплее — 1-6 градусов.

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