У Карпатах випав сніг, в горах вдарив мороз: фото

У Карпатах випав сніг, в горах вдарив мороз: фото

Вершину гори Піп Іван Чорногірський вкрило білим полотном.

Сьогодні, 12 жовтня, на одній з найвищих вершин українських Карпат горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг. Також на високогір'ї температура повітря опустилася до -1°С.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 09:30, 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -1°С, вітер південно-західний, 5 м.с., падає сніг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні 12 жовтня температура повітря вдень становитиме +9-14 градусів. В Карпатах вночі очікується мороз до -2 градуси, але вдень буде тепліше - +1-6 градусів.

Погода в Україні: вже сьогодні дощитиме у західних регіонах

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання