В Киеве спасатели едва не добили пострадавшего (видео)

Спасатели не удержали пострадавшего и тот вместе с носилками загрохотал с крыши здания.
В Киеве спасатели уронили травмированного мужчину со сломанной ногой. Ноши с зафиксированным пострадавшим упали с крыши.
Видео инцидента выложили в Сети.
"В Киеве спасатели снимали с гаража травмированного мужчину, который гнался за ворами, неудачно приземлился на крышу гаража и сломал ногу. Спасатели пытались помочь, но чуть не добили", — прокомментировали авторы.
На кадрах видно, как двое спасателей пытаются спустить с крыши травмированного мужчину, которого предварительно зафиксировали на носилках. Один из них спускает его с крыши, другой должен подхватить снизу. Последний не достал руками носилки и они соскользнули на землю вместе с пострадавшим.
В конце концов мужчину откопали из снега и транспортировали в больницу.
Напомним, что спасатели установили предупредительные таблички на маршруте к горе Пип Иван.
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