В Кременчуге раздался мощный взрыв: мэр объяснил причину

В Кременчуге Полтавской области сегодня, 12 августа, прогремел мощный взрыв, однако он не связан с ракетным ударом.
Так, местные сообщили о взрыве, однако причиной его было обезвреживание остатков ракет.
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.
"Многие кременчужаны около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", — пояснил он.
Он призвал сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, где лучше укрываться от обстрелов, если рядом нет бомбоубежищ.
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