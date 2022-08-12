В Кременчуге раздался мощный взрыв: мэр объяснил причину

В Кременчуге Полтавской области сегодня, 12 августа, прогремел мощный взрыв, однако он не связан с ракетным ударом.

Так, местные сообщили о взрыве, однако причиной его было обезвреживание остатков ракет.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.

"Многие кременчужаны около 17:30 слышали звук взрыва. Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", — пояснил он.

Он призвал сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, где лучше укрываться от обстрелов, если рядом нет бомбоубежищ.

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