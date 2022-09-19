В Кривом Роге сообщают о звуке взрыва, в городе объявлена воздушная тревога

В Кривом Роге Днепропетровской области сообщают о звуке взрыва.

В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Кривом Роге был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

В соцсетях жители отмечают, что в городе заметили дым.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что оккупанты ударили из реактивной системе залпового огня по Криворожскому району.

"Приход из РСЗО (похоже Смерч) в Криворожском районе. Без потерь", - отметил он.

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