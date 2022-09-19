Наступление на Херсон: эксперт назвал три главных задачи ВСУ

Украинские военные на юге при наступлении на Херсон выполняют три основных задачи, чтобы избежать сложных и кровопролитных боев внутри города.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский на Youtube-канале ТСН.

Как отметил эксперт, "бои в городах — это жертвы среди мирного населения, поэтому мы должны их избегать". По его словам, ВСУ учитывают это при наступлении на юге.

"На сегодняшний день мы наблюдаем именно такой вид боевых действий, который направлен на выполнение трех основных задач. Задача №1 — это разрушение командной и логистической структуры противника, предотвращение подвоза припасов для войск, ведущих бои на этом направлении — подразумеваются российские войска. Потом так называемое дробление, то есть рассекание группировки войск и изоляция их на отдельных участках. И принуждение их либо к капитуляции, либо к отступлению", — объяснил Грабский.

Как отметил эксперт, "Антоновский мост доступен для того, чтобы в пешем порядке противник мог отступить, не подвергая опасности местных жителей и избегая боевых действий в городе".

Напомним, что россияне на фоне успехов ВСУ готовятся обороняться на юге.

Почти вся Херсонщина находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов. Большая часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими военными в течение первой недели полномасштабного вторжения России.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

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