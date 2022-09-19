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Наступ на Херсон: експерт назвав три головні завдання ЗСУ

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Наступ на Херсон: експерт назвав три головні завдання ЗСУ

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Українські військові намагаються не наражати на небезпеку місцевих жителів, зазначив Сергій Грабський.

Українські військові на півдні під час наступу на Херсон виконують три основні завдання, щоб уникнути складних і кровопролитних боїв всередині міста.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський на Youtube-каналі ТСН.

Як зазначив експерт, "бої в містах - це жертви серед мирного населення, тому ми маємо їх уникати". За його словами, ЗСУ враховують це під час наступу на півдні.

"На сьогоднішній день ми спостерігаємо саме такий вид бойових дій, який спрямований на виконання трьох основних завдань. Завдання №1 - це руйнування командної і логістичної структури противника, унеможливлення підвезення запасів для військ, що ведуть бої на цьому напрямку - маються на увазі російські війська. Потім так зване дроблення, тобто розсікання угруповання військ і ізоляція їх на окремих ділянках. І примушення їх або до капітуляції, або до відступу", - пояснив Грабський.

Як зазначив експерт, "Антонівський міст доступний для того, щоб у пішому порядку противник міг відступити, не наражаючи на небезпеку місцевих жителів і уникаючи бойових дій у місті".

Нагадаємо, що росіяни на тлі успіхів ЗСУ готуються оборонятися на півдні.

Майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває і українські військові продовжують просуватися вперед, відтісняючи окупантів. Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що українським силам, імовірно, вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра найближчими тижнями.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1708
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