В Кропивницком прогремели взрывы: что известно

Сирены звучали более 20 минут.
В пятницу, 24 мая, в Кропивницком произошли взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар
О взрывах сообщили местные медиа и власти.
"В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільне", — говорится в сообщении.
Между тем руководитель Кировоградской ОВА Райкович заявил, что работают силы противовоздушной обороны. Заметим, что ПС предупреждали о ракете в направлении области.
Впоследствии Райкович уточнил, что на Кропивницкий район была ракетная атака: "Предварительно – без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают".
В Кировоградской области в 14:13 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась более 20 мин.
Как сообщалось, сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Существовала ракетная опасность из-за взлета МиГ.