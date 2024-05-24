В Кропивницком прогремели взрывы: что известно

В пятницу, 24 мая, в Кропивницком произошли взрывы. Оккупанты нанесли ракетный удар

О взрывах сообщили местные медиа и власти.

"В Кропивницком слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільне", — говорится в сообщении.

Между тем руководитель Кировоградской ОВА Райкович заявил, что работают силы противовоздушной обороны. Заметим, что ПС предупреждали о ракете в направлении области.

Впоследствии Райкович уточнил, что на Кропивницкий район была ракетная атака: "Предварительно – без пострадавших и разрушений. Соответствующие службы уже работают".

В Кировоградской области в 14:13 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась более 20 мин.

Как сообщалось, сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Существовала ракетная опасность из-за взлета МиГ.

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