У Кропивницькому пролунали вибухи: що відомо

У п'ятницю, 24 травня, у Кропивницькому сталися вибухи. В Кіровоградській області о 14:13 було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та влада.

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Тим часом керівник Кіровоградської ОВА Райкович заявив, що працюють сили протиповітряної оборони. Зауважимо, що ПС попереджали про ракету в напрямку області.

"Друзі, працює ППО. В Мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", - закликав він.