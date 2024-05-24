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У Кропивницькому пролунали вибухи: що відомо

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У Кропивницькому пролунали вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

доповнюється

У п'ятницю, 24 травня, у Кропивницькому сталися вибухи. В Кіровоградській області о 14:13 було оголошено повітряну тривогу. 

Про вибухи повідомили місцеві медіа та влада. 

"У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Тим часом керівник Кіровоградської ОВА Райкович заявив, що працюють сили протиповітряної оборони. Зауважимо, що ПС попереджали про ракету в напрямку області. 

"Друзі, працює ППО. В Мережі нічого не викладаємо і нічого не коментуємо", - закликав він.

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