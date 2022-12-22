В Крыму взвился украинский флаг (видео)

Раньше оккупанты заставили жителей этого села покинуть свою недвижимость на пляжах.

В оккупированном Крыму заметили украинский флаг, развевающийся в селе Межводное Черноморского района.

Соответствующее видео распространяется украинскими пабликами.

По данным InformNapalm, флаг на башне установили крымские партизаны.

Больше подробностей о ситуации пока не известно.

Заметим, в представительстве президента Украины в АР Крым ранее сообщили, что оккупанты в селе Межводное заставляют местных жителей, имеющих недвижимость на пляже, все освободить и оставить, потому что мешают делать оборонные сооружения.

Напомним, крымские партизаны из движения "АТЕШ" взяли на себя ответственность за поджог российской военной базы на полуострове, где находились мобилизованные. Пожар там загорелся 10 декабря.

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