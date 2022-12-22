У Криму замайорів український прапор (відео)

Раніше окупанти змусили жителів цього села залишити свою нерухомість на пляжах.
В окупованому Криму помітили український прапор, який майорів у селі Міжводне Чорноморського району.
Відповідне відео поширюють українські пабліки.
За даними InformNapalm, стяг на вежі встановили кримські партизани.
Більше подробиць про ситуацію наразі невідомо.
Зауважимо, у представництві президента України в АР Крим раніше повідомили, що окупанти в селі Міжводне змушують місцевих жителів, які мають нерухомість на пляжі, все звільнити та залишити, бо заважають робити оборонні споруди.
Нагадаємо, кримські партизани з руху "АТЕШ" взяли на себе відповідальність за підпал російської військової бази на півострові, де перебували мобілізовані. Пожежа там спалахнула 10 грудня.
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