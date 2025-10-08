ТСН в социальных сетях

Украина
319
1 мин

В Мариуполе раздались взрывы: что известно

В среду, 8 октября, в Мариуполе раздалась серия взрывов.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Мариуполе утром 8 октября раздались взрывы. Детали устанавливаются.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мариуполь. Еще серия взрывов», — написал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Ожидаем детали впоследствии.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль, принадлежавший боевикам из подразделения «Ахмат». Задание по ликвидации выполнили партизаны «АТЕШ».

«Передаем привет муртадам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина — напоминаем, что снимать тектоки на украинской земле вам запрещено. Ваше незаконное пребывание здесь будет наказано всеми доступными методами. Мариуполь — это Украина!», — говорится в сообщении.

319
