- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
В Мариуполе раздались взрывы: что известно
В среду, 8 октября, в Мариуполе раздалась серия взрывов.
В Мариуполе утром 8 октября раздались взрывы. Детали устанавливаются.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Мариуполь. Еще серия взрывов», — написал советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.
Ожидаем детали впоследствии.
Ранее во временно оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль, принадлежавший боевикам из подразделения «Ахмат». Задание по ликвидации выполнили партизаны «АТЕШ».
«Передаем привет муртадам-кадыровцам и лично Лаптям Аладдина — напоминаем, что снимать тектоки на украинской земле вам запрещено. Ваше незаконное пребывание здесь будет наказано всеми доступными методами. Мариуполь — это Украина!», — говорится в сообщении.