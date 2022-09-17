В Мелитополе школьники начинают учебный день с гимна России - Денисова

Учебный день в образовательных заведениях начинается с гимна агрессорки России. Его заставляют учить и петь даже первоклассников.

Об этом сообщила бывшая омбудсменка Людмила Денисова.

В учебных программах для детей есть лекции о том, что украинского народа не существует, а "Украина — вымышленное государство, которым руководят "бандеро-фашисты", и только "великая и прекрасная страна Россия" может всех спасти".

"Ежедневное зомбирование школьников направлено на то, чтобы сломать их неокрепшее, восприимчивое сознание и приспособить его к нарративам рашистов", — отмечает Денисова.

Кроме того, в оккупированный Мелитополь прибыли российские пропагандисты. В школе №13 они сняли видеосюжету о "радости детей от перехода на российские учебные программы". По словам Денисовой, дети были вынуждены рассказывать о том, что русский язык "легче, им приятнее говорить", учиться стало "радостно и интересно", а также, что раньше говорить по-русски было запрещено под страхом смерти от рук "бандеро-фашистов".

"Это очередное подтверждение главной цели РФ в войне с Украиной — тотального уничтожения, включая историю, культуру, самосознание нашего народа", — подчеркнула она.

Как сообщалось, детей в оккупированном Херсоне будут учить по алфавиту, где регион уже называют "русской землей". Россияне выпустили "Азбуку Херсона", автором которой является донецкий сепаратист Александр Кофман.

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