В МИД прокомментировали информацию о якобы просьбе Украины не вводить против Беларуси санкции ЕС

Украина и партнеры активно работают над 10-м санкционным пакетом ЕС, отметили в МИДе.

В Министерстве иностранных дел отрицают, что Украина просила не наказывать Беларусь санкциями ЕС за соучастие в войне.

Об этом написал в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Сообщение некоторых СМИ о якобы просьбе Украины не включать Беларусь в последние пакеты санкций ЕС не соответствует действительности. В то же время нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на РФ. В то же время, по нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза сейчас нет", — говорится в его заявлении.

Николенко напомнил, что за поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь сейчас наложен ряд персональных (режим Лукашенко, военное командование, пропагандисты, 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности, а также 8 белорусских компаний) и секторальных санкций (центральный банк и 4 других белорусских банка, запрет поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

В МИД подчеркнули, что Украина и партнеры активно работают над 10-м санкционным пакетом ЕС, "принятие которого уже давно назрело".

Как пишет " Европейская правда ", спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе подчеркнул, что все обсуждения по санкциям ЕС проходят конфиденциально.

Напомним, 12 января в медиа появилась информация, что вроде бы Украина просила ЕС не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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