В Минкультуры объяснили бронирование от мобилизации работников цирка

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев назвал неуважением к людям из сферы культуры и критику их бронирования от мобилизации.

Об этом Ростислав Карандеев написал в Facebook.

"Как можно делать выводы о важности заведения культуры только под его названием? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела. Это единственное заведение, которое проводит представления в самых отдаленных территориальных общинах, куда трудно добраться, где у людей нет возможности посещать культурные мероприятия", — сказал Карандеев.

По его словам, специфика работы этого коллектива — постоянные гастроли по всей территории Украины, командировочное пребывание 11 месяцев в году, выезды на деоккупированные территории, показ спектаклей в госпиталях, в укрытиях, неприспособленных помещениях.

Ростислав Карандаев также перечислил мероприятия с участием артистов 2023 года.

"Коллективом было проведено 1510 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч зрителей в 17 областях Украины. За 2 месяца 2024 года уже проведено 182 спектакля в 14 областях", — добавил Ростислав Карандеев.

Исполняющий обязанности министра культуры напомнил, что в обязанности власти входит обеспечение постоянства и "хотя бы минимальной способности функционирования такого коллектива, как и любого другого учреждения культуры, которое, несмотря на вызовы войны, не прекратило свою деятельность, не разбежалось по за границей, а ответственно выполняет свою художественную мобилизационную задачу".

С самого начала полномасштабного вторжения установленный Правительством алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа неизменен.

"Нововведений не было. Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков без которых работа этих заведений невозможна", — сказал исполняющий обязанности министра культуры.

По его информации, дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование 14 человек.

"Да! Только 14 работников! Это меньше, чем 10 процентов от общей численности всего коллектива! Это 11 исполнителей самых сложных цирковых жанров и еще 3 технических работника, которые нераздельно связаны с артистами и без участия которых спектакли просто не проходят", — добавил. он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль поручил профильным министерствам Украины внести обновленное и "более справедливое" постановление о бронировании.

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