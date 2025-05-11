В Минобороны объяснили, кто получит выплаты по контракту "18-24"

Мобилизация / © ТСН.ua

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В Минобороны объяснили, что офицеры не получают выплат по программе «Контракт 18–24» потому, что она рассчитана только на добровольцев этого возраста, подписывающих годовой контракт.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, экскомандир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса в интервью на Армия TV.

«Если это выпускник военной кафедры, то это несколько другая история. Он решил пройти обучение на кафедре самостоятельно. А если речь идет об офицерах, окончивших высшее военное учебное заведение, то это люди, которые сознательно избрали свою профессию», — объяснил он.

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По словам чиновника, идея контрактной службы для 18–24-летних заключается не в принуждении, а в поощрении. Людям, которые не подпадают под мобилизацию, предлагают присоединиться к ВСУ добровольно с осознанием и мотивацией.

Он подчеркнул, что офицеры являются ключевыми фигурами в армии, поскольку проходят специальную подготовку и несут ответственность за защиту государства, поэтому они подлежат воинской обязанности. Чиновник обратил внимание, что сейчас в украинской армии острая нехватка офицеров, в частности из-за активной фазы войны, во время которой ВСУ стремительно выросли в несколько раз. В то же время роль офицера не всегда по достоинству оценивается.

Палиса рассказал, что когда на фронте теряют офицера — лидера, это часто приводит к проблемам управления и обороны. В таких случаях очень важно, чтобы кто-то из команды — другой офицер или сержант — смог быстро взять на себя ответственность и не допустить дезорганизации.

Напомним, ранее мы писали о том, что первая волна рекрутов, которым от 18 до 24 лет, начали базовую военную подготовку.

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