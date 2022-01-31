В Минобороны сообщили, планируется ли в Украине объявление мобилизации

Резников подчеркнул, что сейчас важно не распространять панику среди населения.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас потребности в мобилизации населения нет. Вместо этого будет происходить формирование сил территориальной обороны.
Об этом глава Минобороны сказал в интервью LB.ua.
"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", – пояснил Резников.
По его словам, будет проводиться работа по формированию Сил территориальной обороны.
"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первое обучение мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командования Сил территориальной обороны. Начнем с на севере, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", — резюмировал глава Минобороны.
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