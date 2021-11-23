Врач, подозреваемый в трагедии, еще не наказан.
В Николаеве в роддоме умерла роженица. Прокуратура уже провела расследование. Заведующую отделением патологии беременных в коммунальном предприятии Николаевского горсовета "Роддом №2" не отстранили от работы на время проведения следствия.
Об этом говорится в ответе управления здравоохранения Николаевского горсовета на информационный запрос "Суспільне".
Официальную причину смерти женщины не назвали, ссылаясь на часть 4 статьи 285 Гражданского кодекса Украины — "Право на информацию о состоянии здоровья". Ребенок во время родов выжил.
Согласно информации в документе, случай смерти роженицы рассматривала комиссия медучреждения, городского и областного управлений здравоохранения. Однако о результатах рассмотрения ответа на запрос не сообщили.
16 ноября 2021 года сотрудники Окружной прокуратуры Николаева сообщили о подозрении врачу роддома №2. Ей инкриминируется часть 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.
"Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Кременчуге в перинатальном центре произошел скандал. Женщину с кровотечением и болями даже не осмотрели, а отправили домой.
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