В Одессе поезд раздавил мужчину

Мужчина, личность которого устанавливают правоохранители, не реагировал на сигналы машиниста.

В Одессе на станции "Застава-1" произошла трагедия – мужчина попал под поезд.

Об этом сообщает в полиции.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции предварительно установила, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, не реагируя на сигналы машиниста пассажирского поезда.

"Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. К сожалению, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Личность погибшего устанавливается", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель человека.

Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.

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