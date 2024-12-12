В Одесі поїзд розчавив чоловіка

Чоловік, особу якого встановлюють правоохоронці, не реагував на сигнали машиніста.

В Одесі на станції "Застава-1" сталася трагедія - чоловік потрапив під поїзд.

Про це інформують у поліції.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції попередньо встановила, що чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці, не реагуючи на сигнали машиніста пасажирського потяга.

"Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду на пішохода не вдалось. На жаль, потерпілий отримав несумісні з життям травми. Особа загиблого встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події. Наразі вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини.

Нагадаємо, на Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.

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