В оккупированном Мариуполе подорвались российские инженеры

Они якобы пытались починить железную дорогу.
Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Уже известно, что взорвались российские инженеры в Приморском районе.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра Петр Андрющенко.
Как стало известно, во время взрыва в Мариуполе взорвались оккупационные инженеры в Приморском районе.
“Железную дорогу снова хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе. Хорошо”, – подчеркнул Петр Андрющенко.
Напомним, что в Мариуполе зафиксировали большой поток эмигрантов. Они вроде бы приехали в город на заработки.
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