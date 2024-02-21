В оккупированном Мариуполе подорвались российские инженеры

Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв. Уже известно, что взорвались российские инженеры в Приморском районе.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник мэра Петр Андрющенко.

Как стало известно, во время взрыва в Мариуполе взорвались оккупационные инженеры в Приморском районе.

“Железную дорогу снова хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе. Хорошо”, – подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе зафиксировали большой поток эмигрантов. Они вроде бы приехали в город на заработки.

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