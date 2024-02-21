В окупованому Маріуполі підірвалися російські інженери

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Вже відомо, що підірвалися російські інженери в Приморському районі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голова Петро Андрющенко.

Як стало відомо, під час вибуху в Маріуполі підірвалися окупаційні інженери в Приморському районі.

“Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі. Добре”, - підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в Маріуполі зафіксували великий потік емігрантів. Вони начебто приїхали до міста на заробітки.

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