Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В окупованому Маріуполі підірвалися російські інженери

В окупованому Маріуполі підірвалися російські інженери

Маріуполь / фото ілюстративне / Фото: Маріупольська міська рада

Вони начебто намагалися полагодити залізницю.

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Вже відомо, що підірвалися російські інженери в Приморському районі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голова Петро Андрющенко.

Як стало відомо, під час вибуху в Маріуполі підірвалися окупаційні інженери в Приморському районі.

“Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі. Добре”, - підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в Маріуполі зафіксували великий потік емігрантів. Вони начебто приїхали до міста на заробітки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація