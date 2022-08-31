В Польше пьяный украинец искалечил местного парня

В Польше гражданин Украины получил 13 лет тюрьмы за то, что искалечил 22-летнего поляка.

Украинец намеренно сбил парня и протянул его более 30 метров.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Инцидент произошел в городе Щецин еще в 2020 году, но суд приговорил украинца только недавно.

Так, в конце декабря 2020 года 22-летний гражданин Польши увидел автомобиль, который ехал с выключенными фарами и "петлял" во время движения. Парень заподозрил, что водитель нетрезв, поэтому поехал за ним, чтобы попытаться задержать.

Возле автозаправки авто остановилось, поэтому поляк подошел к водителю и попытался с ним заговорить. Водитель, гражданин Украины, был пьян. Во время разговора он внезапно начал ехать назад, в результате чего сбил гражданина Польши и протащил его на машине более 30 метров на скорости около 43 км/ч.

В результате парень получил серьезные травмы, что привело к его инвалидности.

Украинца обвинили в нетрезвом вождении и покушении на убийство. Прокуратура требовала для него 25 лет лишения свободы.

В суде обвиняемый извинился перед родителями потерпевшего, но его раскаяние признали неискренним. Суд признал, что водитель сбил поляка намеренно.

Окружной суд в Щецине приговорил гражданина Украины к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы. Также он должен заплатить 100 тыс. зл родителям потерпевшего. Последние считают, что наказание для осужденного слишком мягкое.

Украинец еще может оспорить приговор.

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